Homem morre espancado ao tentar separar briga em Poços de Caldas

Homem morre espancado durante confusão em bar (foto: Ascom Prefeitura/divulgação)

Um homem de 35 anos morreu espancado durante uma confusão em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na madrugada desta sexta-feira (14/01). O caso aconteceu em um bar no Bairro Vila Cruz e o suspeito foi preso em flagrante.

Testemunhas contaram que a vítima, Thiago Fiorito Vianna, tentou separar uma briga entre um soldador, de 36 anos, e o outro homem, de 38, quando também foi agredido com chutes e socos na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e os militares encontraram Thiago e o outro envolvido, caídos ao chão. A PM não soube informar o motivo da confusão, mas o caso é investigado.

O Samu fez o socorro das vítimas, mas Thiago não resistiu e morreu ainda no local do crime. O outro homem ferido foi levado em estado grave para a Santa Casa de Poços de Caldas.



Já o suspeito foi preso em flagrante nas proximidades do bar.

Ainda de acordo com a polícia, o homem preso foi levado para o presídio da cidade e segue à disposição da Justiça.