Idoso é assassinado e criminoso deixa bilhete: 'Talarico tem que morrer'

Homem assassinado pode ter se envolvido com mulher do suspeito (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um idoso foi encontrado morto dentro de um carro, nessa quinta-feira (13/1), na MG-179, entre as cidades de Alfenas e Machado, no Sul de Minas. A vítima teria sido assassinada a tiros e o suposto criminoso deixou um bilhete no painel do carro: "Talarico tem que morrer".

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Cilso Ivan de Matos Anunciação, de 62 anos. O carro em que ele estava foi encontrado por moradores da região nessa quinta-feira (13/1), mas a suspeita é de que ele tenha sido morto a tiros na terça-feira (12/1).

Carro de homem assassinado era de luxo (foto: Diário Independente)

A polícia informou que o veículo estava com o motor ligado e os faróis acesos.

O caso é investigado pela Polícia Civil, mas pela mensagem do bilhete, a vítima pode ter se envolvido com a mulher do suspeito. Ainda de acordo com os policiais, Cilso tinha passagens por lesão corporal, estelionato e desacato.