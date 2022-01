Homem é condenado a mais de 11 anos de prisão por matar a esposa em BH

Estevão Bruno Oliveira Silva foi condenado a 11 anos de prisão por matar a esposa em BH (foto: Divulgação TJMG)

O réu Estevão Bruno Oliveira Silva, de 30 anos, foi condenado, nesta quinta-feira (13/1), à pena de 11 anos e 4 meses em regime fechado por matar a esposa enquanto ela dormia. O crime aconteceu no dia 7 de setembro de 2019, na residência do casal, na Rua Flor da Verdade, no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, por volta das 4h da manhã.

O julgamento durou cerca de 10 horas no 2º Tribunal do Júri. O Ministério Público apontou que Estevão "asfixiou a vítima, sua esposa, causando-lhe lesões corporais que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte". Para o júri, composto por três mulheres e quatro homens, foram utilizados o meio cruel e recursos que impediram a defesa da vítima, Grazielle Serra Pereira.

Conforme o Ministério Público, Estevão se declarou culpado, mas alegou que tudo foi uma fatalidade, pois descobriu uma traição da vítima.