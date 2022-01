Policia resgata pai e duas filhas que estavam ilhados em Minas

AM

O pai e as crianças de 5 e 7 anos foram levados ao aeroporto da cidade e, na sequência, para a delegacia, onde aguardam os familiares.

A família estava impedida de sair de casa desde o último domingo (9/1). Todos viviam na área rural de Onça do Pitangui, que foi evacuada por causa do risco iminente de ruptura da barragem.





Nesta terça-feira (11/01), o prefeito Elias Diniz (PSD) gravou um vídeo falando sobre as providências tomadas pelo município para conter os estragos deixados pelas intensas chuvas na região. "Seguimos em estado de alerta porque a barragem do Carioca ainda está comprometida”, informou.





De acordo com o prefeito, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Defesa Civil de Pará de Minas e a ONG Anjos do Asfalto estão fazendo ação conjunta para resgatar as vítimas.





“Precisamos pontuar que toda Pará de Minas e região estão em estado de alerta porque o solo está encharcado, ou seja, saturado. Por isso, temos possibilidade de diversas barreiras e árvores caírem. Pedimos atenção dobrada”, afirmou o prefeito.