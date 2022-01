Homem fica mais de 2h preso às ferragens após carreta tombar em Minas

Assim que chegaram ao local, os militares do Corpo de Bombeiros identificaram que o motorista estava consciente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após a carreta que ele conduzia tombar em uma curva na BR-265, em Barbacena, na região mineira do Campo das Vertentes. O veículo transportava uma carga de leite, quando se envolveu em um acidente nesta tarde na altura do km 210 da rodovia. Após cerca de 2 horas e 30 minutos de trabalhos, o Corpo de Bombeiros conseguiu liberar a vítima das ferragens.

“Logo, foi necessária a utilização de equipamento desencarcerador, além de pé de cabra e arco de serra para remover a vítima”, detalha a corporação em nota, acrescentando que o veículo seguia no sentido Barroso a Barbacena.

Após a retirada, o homem foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nova avaliação, a equipe constatou fratura exposta no tornozelo e ferimento corto-contuso (com fundo irregular).

“Com o impacto do acidente, a cabine ficou bastante amassada. O motorista estava muito prensado, com as pernas presas entre as ferragens e o solo. Devido ao amassamento da cabine e deslocamento do motorista para a lateral direita, foi necessário um trabalho bastante minucioso”, avalia a corporação.

Não há indícios de envolvimento de outros veículos no acidente. No entanto, a perícia foi acionada para realizar os trabalhos de investigação.

A Polícia Militar Rodoviária ficou responsável pelo trânsito. Metade da pista precisou ser interditada.