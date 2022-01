Idoso é resgatado com ajuda de cavalo e helicóptero da PM em Minas

O idoso resgatado em Mesquita teve de ser levado a cavalo até ao helicóptero da PMMG (foto: Divulgação PMMG) Militares da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (5ª BRAvE) resgataram, nesta quinta-feira (13/1), um idoso de 87 anos que estava isolado na zona rural de Mesquita, no Vale do Aço, precisando de atendimento médico urgente. O resgate foi feito em duas etapas, a cavalo e depois no helicóptero Pégasus, da Polícia Militar de Minas Gerais.

O resgate, apesar de todas as dificuldades encontradas, foi feito com sucesso. Outro idoso continua desaparecido na zona rural de Mesquita. João Rufino Torres, 65 anos, foi levado pelas águas na Região do Córrego dos Macacos. Ele o neto, Marcos Carvalho da Costa, 11 anos, desapareceram na terça-feira (11/1), quando atravessavam o local. O corpo do garoto foi encontrado entre as pedras no leito do córrego, na quarta-feira (12/1).

Nesta quinta-feira (13/1), militares do Corpo de Bombeiros e voluntários continuaram as buscas pelo idoso desaparecido, mas sem sucesso. A chuva que caiu em Mesquita na tarde de terça-feira, e que provocou a cheia no córrego, também destruiu pontes e estradas em todo o município, especialmente na zona rural.

Resgate heróico

O resgaste do idoso de 87 anos foi heróico. Os militares saíram de Governador Valadares, a bordo do helicóptero Pégasus, e foram até Mesquita para socorrer pessoas isoladas no povoado de Travessão de Cima.

O povoado está sem energia elétrica há três dias e com o acesso, em alguns pontos, feito apenas por cavalos. O local onde mora o idoso é de difícil acesso, segundo os militares, e foi necessário apoio aéreo para pouso em fazenda próxima.

Um médico, uma enfermeira e um policial militar tiveram de fazer um deslocamento a pé, andando cerca de 5 quilômetros, percorrendo estradas danificadas e algumas trilhas, com obstáculos.

Na residência do idoso, a equipe médica definiu que ele teria de ser removido até a cidade de Mesquita para melhores cuidados. O idoso teve de ser transportado em um cavalo, para transpor os obstáculos e chegar ao local de embarque no helicóptero. Ele foi embarcado com segurança e deixado aos cuidados da equipe de saúde na cidade de Mesquita.