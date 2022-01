Cidades mineiras devem interditar acesso a cânions, recomenda MPF

Cânions semelhantes ao de Capitólio deverão ser interditados (foto: Acervo/Nascentes das Gerais)

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou, nesta quinta-feira (13/1), que os municípios de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra, todos no Sul de Minas Gerais, interditem temporariamente o acesso em áreas semelhantes ao cânion onde ocorreu a tragédia com 10 mortos no lago de Furnas, no último sábado (8).

O MPF esclareceu que as interdições deverão vigorar até que esses três municípios mapeiem geologicamente suas regiões. O órgão também questionou a Delegacia Fluvial de Furnas, pertencente à Marinha, sobre o deslizamento no cânion e sobre como é feita a fiscalização da segurança de navegação no local.

A empresa Furnas Centrais Elétricas também terá que prestar esclarecimentos. Ela deverá enviar ao MPF o mapa geológico da região e os últimos relatórios de monitoramento.

As informações solicitadas têm como base o Contrato de Concessão nº 004/2014, feito entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e Furnas.