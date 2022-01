Cai para 118 o número de trechos interditados nas rodovias de Minas

Minas ainda tem mais de 100 pontos de interdição (foto: CPRv/Divulgação)





O número de pontos interdição nas rodovias federais e estaduais de Minas continua em queda. No início da manhã desta sexta-feira (14/1), eram 118 locais. Apesar da trégua da chuva em algumas regiões do estado, as estradas ainda exigem atenção.









A semana começou com um número menor. Eram 102 pontos na manhã de segunda-feira (10/1). O pico foi na quarta-feira (12/1), quando as autoridades de trânsito somaram 139 trechos interditados em consequência de problemas ocasionados pelas chuvas intensas , como alagamentos, quedas de barreiras e pistas cedendo.