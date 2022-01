Pontos de interdição de rodovias em Minas sobem para 139

Trecho da BR-381 em Antônio Dias, sentido Ipatinga, interditado pela lama ontem à noite (foto: Reprodução da internet/Twitter/Br381_urgente)

O número de pontos de interdição nas rodovias mineiras aumentou nas últimas 24 horas, segundo balanço divulgado pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).









A PRF destacou a situação em quatro trechos nesta manhã. Em São Joaquim de Bicas, Grande BH, no km 506 da BR-381, o trânsito flui em apenas uma faixa pela direita no sentido capital mineira. Em direção a São Paulo, o trânsito é normal.





Em Brumadinho, a pista cedeu no km 527 da rodovia, interditando a faixa no sentido São Paulo/Belo Horizonte. O trânsito na BR-381 flui em pista simples, em ambos os sentidos, na pista sul.





Em Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas, a pista está cedendo no km 447 da BR-262. A drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via. O tráfego segue no esquema de siga e pare em ambos os sentidos.