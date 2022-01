Sol volta a aparecer em BH, mas ainda há previsão de chuva

Região do Belvedere, divisa com Nova Lima (foto: Benny Cohen/EM/DA Press)





Em cidades da Região Metropolitana, o clima um pouco melhor pode ajudar os atingidos pelas enchentes dos rios a fazer a limpeza de suas casas.



Desde sábado, cidades como Raposos, Nova Lima, Santa Luzia, Sabará, Vespasiano e Lagoa Santa sofrem com as cheias do Rio das Velhas e muitos bairros ficaram ilhados.





Em Betim, com a cheia dos afluentes do Rio Paraopeba, a situação é a mesma, com muitas famílias fora de casa.

