Câmeras flagram momento do transbordamento de dique da Vallourec

Militares ressaltaram que não houve rompimento do dique (foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra o momento do transbordamento do Dique Lisa, da Mina Pau Branco, pertencente à mineradora Vallourec, foi divulgado nesta terça-feira (11/1) e viralizou nas redes sociais. O incidente aconteceu no último sábado (8/1), nas proximidades da BR-040, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As imagens registradas por câmeras de segurança instaladas na mina são assustadoras. Em questão de segundos, um imenso volume de lama e detritos passa pela estrutura e percorre o desfiladeiro até tomar a rodovia, nas proximidades do Alphaville. Vários veículos foram atingidos. Uma pessoa ficou ferida. As sirenes foram acionadas por volta das 10h30.

A mineradora Vallourec explicou que, em função das fortes chuvas, houve carreamento de material sólido da pilha cachoeirinha para o dique. O Corpo de Bombeiros também apontou o excesso de chuva como fator para o transbordamento. Os militares ainda ressaltaram que não houve rompimento do dique.