Frente fria chega nesta quinta (6/1) a Minas, trazendo mais chuvas

Uma frente fria vinda do litoral da Região Sudeste do Brasil vai intensificar as chuvas e o frio em Minas, nesta quinta-feira (6/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"A previsão é que as temperaturas fiquem baixas em Belo Horizonte no fim de semana, marcando 15°C a mínima e 22°C a máxima, no sábado (8/1) e no domingo (9/1)", explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.