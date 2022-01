Cai para 34 número de estradas totalmente bloqueadas em Minas; veja lista

BR-262, em Florestal, teve afundamento de pista. Não há previsão para liberação do trecho (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

A trégua que a chuva deu nesta quinta-feira (13/1) em Minas Gerais permitiu que alguns trechos bloqueados das estradas que cortam o etado por causa das chuvas pudessem ser liberados.

Ainda assim, segundo a Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal, são 34 pontos de bloqueio total, com a inclusão da BR-262, em Florestal, onde a pista abriu e as rachaduras tomam conta do trecho.

BR-474 : no km 140, em Caratinga, onde houve queda de barreira com queda de árvore.

: no km 140, em Caratinga, onde houve queda de barreira com queda de árvore. MGC-352: próximo a Tiros, no km 297, um deslizamento de terra e árvores interditou a pista, mas o trecho já está liberado

próximo a Tiros, no km 297, um deslizamento de terra e árvores interditou a pista, mas o trecho já está liberado MG-238: a pista, no km 85, que foi coberta pelas águas do Rio Paraopeba, já está liberada novamente. O rio baixou.

a pista, no km 85, que foi coberta pelas águas do Rio Paraopeba, já está liberada novamente. O rio baixou. MG-432 : uma barreira havia caído no km 10, em Ribeirão das Neves

: uma barreira havia caído no km 10, em Ribeirão das Neves MG-164: km 206, próximo a Pedra do Indaiá, não há mais risco, por enquanto, da barreira às margens do Córrego da Cachoeira cair

É possível consultar os pontos em tempo real AQUI

Veja onde ainda seguem os bloqueios

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

LMG-503: na altura do km 24, em Uberlândia, houve uma queda de barreira

na altura do km 24, em Uberlândia, houve uma queda de barreira MGC-354: no km 153, próximo ao acesso a Presidente Olegário, a pista está com rachaduras e ainda pode ceder

LMG-726: km 19,8, a ponte sobre o Rio da Prata foi coberta pelas águas

LMG-722: km 11,2, próximo a Pilar, a ponte foi coberta pelas águas do Rio Paranaíba

LMG-743: no km 80,7, próximo à comunidade do Gordura, entre Carmo do Paranaíba e Quintinos, o deslizamento de terra e árvores causou uma erosão na pista

Noroeste de Minas

LMG-638: km 14, entre Uruana de Minas e Riachinho, houve o rompimento de um bueiro devido ao aumento do fluxo de água

Norte de Minas

AMG-3225: km 28, em Pai Pedro, a ponte que dá acesso a Catuti desmoronou

Vale do Rio Doce

MG-262: erosão no solo interrompe o tráfego no km 47

Central

BR-262: no km 562, em Jabuticatubas, uma erosão interdita totalmente a pista. No km 387, em Florestal, houve afundamento da pista

no km 562, em Jabuticatubas, uma erosão interdita totalmente a pista. No km 387, em Florestal, houve afundamento da pista MG-164: a ponte que passa sobre o Rio Pará, no km 79, próximo a Pompéu, está fechada pois há risco de inundação, e a força das águas causaram danos estruturais

a ponte que passa sobre o Rio Pará, no km 79, próximo a Pompéu, está fechada pois há risco de inundação, e a força das águas causaram danos estruturais MG-060: também em Pompéu, o Rio São Francisco transbordou e a ponte está fechada no km 213.

também em Pompéu, o Rio São Francisco transbordou e a ponte está fechada no km 213. MG-420: apesar de ser considerada bloqueio total, uma erosão no km 23 permite o fluxo em apenas meia pista. No km 9, a ponte sobre o Rio Paraopeba está alagada, e o tráfego foi bloqueado. Os dois trechos ficam em Pompéu

apesar de ser considerada bloqueio total, uma erosão no km 23 permite o fluxo em apenas meia pista. No km 9, a ponte sobre o Rio Paraopeba está alagada, e o tráfego foi bloqueado. Os dois trechos ficam em Pompéu MG-238: No km 0, em Jequitibás, o risco de enchente fez com que a pista fosse fechada

No km 0, em Jequitibás, o risco de enchente fez com que a pista fosse fechada MGC-120: no km 480, entre Nova Era e São Domingos da Prata, a pista permanece alagada

no km 480, entre Nova Era e São Domingos da Prata, a pista permanece alagada MG-129: em Ouro Preto, houve queda de barreira no km 164

em Ouro Preto, houve queda de barreira no km 164 MG-442 : nos kms 1 e 4, ambos em Ouro Preto, houve queda de barreiras.

: nos kms 1 e 4, ambos em Ouro Preto, houve queda de barreiras. MG-443: as rachaduras na pista ainda causam grande risco do asfalto ceder no km 6, em Congonhas.

as rachaduras na pista ainda causam grande risco do asfalto ceder no km 6, em Congonhas. MG-050: há três pontos de bloqueio total em Juatuba. No km 46, o Ribeirão Serra Azul inundou e encheu a pista. No km 52, uma queda de árvore fecha a pista.E, no km 55, o Rio Paraopeba inundou e alagou a rodovia.

Região Metropolitana de Belo Horizonte

MG-040: inundação de rio fecha a pista no km 44, em Sarzedo

inundação de rio fecha a pista no km 44, em Sarzedo AMG-155: a conhecida Lagoa da Petrobras subiu muito e cobriu a pista, no km 7, em Ibirité

a conhecida Lagoa da Petrobras subiu muito e cobriu a pista, no km 7, em Ibirité MG-030: no km 29, em Nova Lima, queda de barreira ainda interdita a pista

no km 29, em Nova Lima, queda de barreira ainda interdita a pista BR-356: no km 38, entre Itabirito e Nova Lima, a pista cedeu. No km 43, no mesmo trecho, houve queda de barreira. E no km 52, já na zona urbana da cidade, houve outra queda de barreira

Zona da Mata

MG-329: no km 106, próximo a Rio Casca, a pista cedeu

no km 106, próximo a Rio Casca, a pista cedeu AMG-0555: no km 9, em Presidente Bernardes, houve queda de barreiras

Sul de Minas

MG-158: no km 21, entre a divisa entre Cruzeiro (SP) com Passa Quatro, metade da pista cedeu e outra metade tem muitas rachaduras. O desvio é feito por dentro de Passa Quatro

Centro-Oeste