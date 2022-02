Trabalhadores da Fhemig entram em greve e fazem assembleia em BH

Servidores da Fhemig fazem assembleia na manhã desta quinta-feira (3/2) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







Começou às 7h desta quinta-feira (3/2) a greve dos trabalhadores dos hospitais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig). A decisão de paralisar os serviços foi tomada no último dia 28. Atendimentos de urgência e emergência e cuidados com pacientes internados nas unidades estão mantidos por meio de escala mínima definida pelos servidores.













Imagem divulgada por sindicato mostra pacientes a espera de vagas no corredor do Hospital João XXIII (foto: Sindpros/Divulgação)

A reunião dos trabalhadores está marcada para 10h na porta do Hospital João XXIII, quando eles vão discutir os rumos do movimento. Martins também reclamou que o governo de Minas não apresentou respostas às demandas. “Esperamos que haja sensibilidade para apresentar alguma proposta para enfrentar a sobrecarga e as condições de trabalho”, disse.









Um dos exemplos dos sindicatos seria o Hospital João XXIII, onde o bloco cirúrgico está funcionando com as portas abertas por causa do calor, segundo eles. Na semana passada, ao anunciar o indiciativo de greve, as entidades citaram uma lista de problemas nas unidades de saúde da rede , como pacientes nos corredores aguardando vagas em setores de tratamento, superlotação, falta de profissionais e problemas estruturais, como falta de ar-condicionado.Um dos exemplos dos sindicatos seria o Hospital João XXIII, onde o bloco cirúrgico está funcionando com as portas abertas por causa do calor, segundo eles.





“Diante de todos os sacrifícios dos trabalhadores as únicas medidas que o governo tomou foi exigir mais sacrifícios. Sacrifício da população com o fechamento de hospitais e serviço. Sacrifício dos trabalhadores com cortes nos salários de forma injusta, sobrecarga de trabalho e corte de férias além de abertura de processos administrativos contra os funcionários que estão denunciando as situações dos hospitais”, diz a nota das entidades.





O Estado de Minas entrou em contato com a Fhemig e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por e-mail, nesta manhã, e aguarda resposta.