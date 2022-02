Defesa Civil de BH alerta para temporal e ventania até quarta-feira (16/2)

Em BH, o dia é marcado por céu nublado e com pancadas de chuvas a qualquer momento (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



A temperatura na capital mineira nesta terça-feira (15/2) deve chegar aos 27ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde, com pancadas de chuva a qualquer hora.



Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram a média de chuvas para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, já choveu mais que o dobro em apenas 15 dias. Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h30 desta terça-feira (15/2):

Barreiro: 197,8 (109%)

Centro Sul: 287,7 (158,6%)

Leste: 221,6 (122,2%)

Nordeste: 246,8 (136,1%)

Noroeste: 249,2 (137,4%)

Norte: 273,8 (150,9%)

Oeste: 242,2 (133,5%)

Pampulha: 257,8 (142,1%)

Venda Nova: 374,6 (206,5%)

Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm

Em razão das chuvas, a Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Além disso, alertam para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.

Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.

Chuvas também no estado

Minas deve continuar sob fortes chuvas ao longo da semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de quadro instável, com céu predominantemente nublado e ocorrências de pancadas de chuva em quase todo o estado. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de pancadas de chuva até a manhã desta quarta-feira (16/2). "Pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quarta-feira (16)", comunicou o órgão.A temperatura na capital mineira nesta terça-feira (15/2) deve chegar aos 27ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde, com pancadas de chuva a qualquer hora.Minas deve continuar sob fortes chuvas ao longo da semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de quadro instável, com céu predominantemente nublado e ocorrências de pancadas de chuva em quase todo o estado.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 36ºC e a mínima registrada foi de 13.1º, em Maria da Fé, no Sul de Minas.





O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo indica que os próximos dias serão de céu nublado com pancadas de chuvas com forte intensidade. "Céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas no Noroeste, Norte, Central Mineira e Oeste. Nublado com pancadas de chuva na Região Metropolitana, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri", aponta.





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria