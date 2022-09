Corpo de homem é encontrado em córrego no Buritis

A vítima foi empurrada em um córrego após a briga, e fraturou o pescoço. (foto: Meu Bairro Buritis/Adriana Souza/Reprodução)

O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado em um córrego, depois de uma briga no bairro Buritis, região centro-sul de Belo Horioznte.



De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a briga foi em um bar na tarde desse último domingo (11/9), quando ele foi empurrado pelos envolvidos e fraturou o pescoço. O corpo de Evandro José Braga foi encontrado no córrego Cercadinho.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Os envolvidos estavam bebendo em um bar, quando um desentendimento começou. A vítima foi perseguida e empurrada em um local com 4 metros de profundidade.Ainda de acordo com a PCMG, a vítima teria sido apedrejada mesmo depois de morta.

Ninguém envolvido na briga foi identificado até o momento.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen