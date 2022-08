BH: travesti é esfaqueada e outras são feridas em briga por bebida

Uma das vítimas foi atendida no Hospital João XXIII, com um corte no dedo (foto: Reprodução/ Divulgação Fhemig)

Uma briga por causa de bebida causou uma grande confusão na madrugada desta segunda-feira (15/8), no Centro de BH. Uma travesti foi esfaqueada e precisou ser atendida no Hospital João XXIII com um corte no dedo. Outras três tiveram ferimentos leves.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, duas amigas estavam bebendo em um bar na rua Caetés, também no Centro, quando uma outra chegou acompanhada de um amigo e começou a consumir a bebida das amigas. Eles foram advertidos que deveriam pedir as próprias bebidas, mas não gostaram da advertência e uma jogou bebida no rosto da outra, o que ocasionou um corte superficial.





Após a agressão, os dois foram retirados do bar pelos seguranças do local, mas permaneceram do lado de fora, com facas, chamando as amigas para briga. Outras travestis chegaram ao local e foram tirar satisfação com as agressoras.





As duas correram do grupo em direção a Avenida Santos Dumont, descendo pela rua Rio de Janeiro. Uma briga generalizada aconteceu no interior da Estação do Move, com o uso de garrafas e pedras. As agressões só terminaram com a chegada de três viaturas da polícia. Uma travesti sofreu um corte no dedo e foi atendida no Hospital João XXIII. As outras três sofreram lesões superficiais e dispensaram atendimento médico.