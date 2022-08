Vídeo: briga entre servidoras públicas termina em agressão

Colegas de trabalho filmaram a agressão sofrida pela agente de saúde (foto: Reprodução WhatsApp)

Um processo administrativo foi instaurado contra duas servidoras públicas lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Pitangui, no Centro-Oeste mineiro, após uma ocorrência de agressão. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5/8) pela prefeitura do município. A briga ocorreu dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São Sebastião e foi filmada por outras colegas de trabalho.