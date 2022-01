Rio São João transborda e acesso a Pitangui é interditado

O nível da água chegou a subir 55 cm acima da ponte do Rio São João em Pitangui (foto: Reprodução Redes Sociais)

O Rio São João transbordou e a ponte na AMG-423, que liga Pitangui e Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas, foi interditada nesta terça-feira (11/1). O volume da água subiu cerca de 55 cm acima do nível da ponte.



Mesmo com as interdições, motoristas estão se arriscando. Edson Souza disse que a Polícia Rodoviária foi acionada para controlar o trânsito e impedir a passagem de veículos.



O nível da água está subindo rapidamente. “Está expandido um metro a cada quatro minutos”, afirmou.



A orientação é para que a população evite pegar estrada e não deixe Pitangui. Mesmo com rotas alternativas, por exemplo, Bom Despacho, o coordenador do grupo de resgate diz que não é possível prever como estão outros trechos das rodovias e aleretou que os motoristas podem se deparar com outras interdições.