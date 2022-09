Vídeo: carreta de cerveja tem parte da carga saqueada após parar em rodovia

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/09/12/interna_politica,1393058/alvaro-antonio-sobre-caso-de-candidatura-laranja-sofri-perseguicao.shtml



"Eu acho que hoje, o Brasil inteiro conseguiu enxergar a perseguição que eu sofri naquele momento. Estava no Ministério (do Turismo), na minha avaliação, fazendo um belo trabalho, nós batemos vários recordes. E tiveram algumas denúncias infundadas, que, sem dúvida nenhuma, por ser ministro do Bolsonaro na época, então sofri uma perseguição muito grande naquele momento", defendeu.



