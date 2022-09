Fogo em mata ameaça Igreja de Santa Efigênia, em Mariana

O foto atinge área de manancial de água que abastece Mariana e ameaça patrimônio histórico (foto: Redes sociais)

Um grupo de brigadistas está empenhado no combate a um incêndio em mata, numa área pertencente à Vale, no Bairro Cristal, em Mariana. As chamas estão muito próximas de residências e da Igreja de Santa Efigênia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, a corporação enfrenta uma série de problemas na região, com pequenos focos de incêndio em vegetação, em diversas localidades.





O fogo, segundo brigadistas, teve início no início da tarde desta segunda-feira (12/9). A maior preocupação é pelo fato de o fogo estar concentrado junto a um manancial de água, que abastece bairros de Mariana. Além disso, existe a ameaça ao patrimônio histórico.





A preocupação nesta segunda-feira não é só com relação à região de Ouro Preto e Mariana, mas também há incêndios na Serra do Cipó, Varginha, São Lourenço e Sete Lagoas.





Serra do Cipó





Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão combatendo, por terra, uma linha de fogo com mais de dois quilômetros no local conhecido como Fazenda do Batista. O local é de difícil acesso para combate direto, pois o terreno é bastante inclinado, com mais de 45º em alguns pontos.

Diante da impossibilidade de ataque terrestre direto às chamas, as guarnições em solo realizam a estratégia do fogo técnico, também conhecido de uma forma mais popular como “fogo contra fogo”.





Nesse caso, os militares realizam pequenas linhas ou pontos controlados de fogo numa parte mais alta da serra, de modo que as chamas que sobem o morro acabem nesta pequena linha, ou seja, na área já queimada. Segundo o Corpo de Bombeiros, queima-se apenas o suficiente para oferecer o mínimo possível de área verde para o incêndio consumir. Além desta estratégia, os bombeiros utilizam, também, a aplicação constante de bolsões de água aéreos feito com aeronave.

Sul de Minas

Um incêndio no Parque Estadual da Serra do Papagaio mobiliza o Corpo e Bombeiros, o 9º BBM (Varginha) e 3º Pelotão (São Lourenço), Polícia Militar através do Comando de Aviação do Estado (Comave) e de Brigadistas do Parque Estadual da Serra do Papagaio (Pesp).



As ações de combate ao incêndio iniciaram na manhã de domingo (11/9), quando foram realizados sobrevoos de avaliação dos focos e definição das estratégias de combate, com a mobilização dos combatentes florestais em pontos distintos do parque e lançamentos de água utilizando o Bambi Bucket da aeronave, através do helicóptero Guará 01.





Os focos de incêndio foram monitorados e extintos no final da tarde desta segunda-feira (12/9), com a estimativa de área queimada em tono de 240 hectares. No combate ao todo foram empenhados 35 soldados do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Sete Lagoas

O fogo consumiu um lote de madeiras de uma empresa localizada na Rua Equador, Bairro Esmeraldas Dois, em Sete Lagoas. O alerta para o Corpo de Bombeiros foi feito por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, no início da tarde desta segunda-feira.





Segundo o Boletim de Ocorrências, o fogo teria começado num lote vago, vizinho à empresa. Em pouco tempo o fogo alcançou a pilha de madeiras. As chamas estão altas e se alastrando.