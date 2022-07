População saqueia carga de carreta que tombou no Anel Rodoviário

Um homem chegou ao local com uma carroça para saquear a carga (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A população saqueou a carga da carreta que tombou sobre casa às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Jardim Vitória, no local conhecido como Vila da Luz, Região Nordeste de Belo Horizonte. Os insumos para ração ficaram espalhados na pista, na manhã desta quarta-feira (13/07).

Como não há previsão para liberação da via, o veículo e a carga ainda estão no local do acidente.

População parou para pegar a carga que está espalhada na pista (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O acesso à BR-381 sentido Vitória está interditado. O trânsito no sentido Rio de Janeiro está normal.





O acidente

Na madrugada de hoje, uma carreta tombou e atingiu pelo menos dez casas às margens do Anel Rodoviário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas, todas sem gravidade, foram encaminhadas para unidades médicas da capital.

De acordo com o motorista da carreta, o pneu do veículo estourou e, por isso, ele perdeu o controle da direção.