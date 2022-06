Área de escape do Anel Rodoviário: PBH anuncia adiamento na entrega da obra

Obra da área de escape do Anel Rodoviário é adiado em BH (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou o adiamento da entrega da obra da área de escape do Anel Rodoviário. O prazo, com previsão para o final de junho, foi adiado em um mês e a obra deve ser entregue no final de julho deste ano.





Em nota, a PBH declarou que 81% da obra já está concluída. Contudo, as atividades foram comprometidas por “horários de trabalho muito restritos impostos pela Polícia Rodoviária Federal e pela VIA-040, e pelas chuvas que ocorreram no período que, normalmente, era esperado tempo seco”, afirmou.









Área de escape





Projetada para evitar acidentes, a área de escape amplia a pista em uma "piscina de concreto”. Ao formar uma rampa nas partes consideradas mais perigosas da rodovia, a área permite uma desaceleração rápida do veículo em pane. A estrutura de concreto tem 100 metros de comprimento e várias camadas de brita e esperas de cerâmica.





Em Belo Horizonte, a área de escape está sendo construída no KM 541, entre os bairros Olhos d’Água e Buritis, na região Oeste da capital. A pista é no sentido Vitória (ES), no trecho conhecido como “descida do Betânia”.





De acordo com a PBH, o investimento municipal foi cotado em R$ 3,5 milhões.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais