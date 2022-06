Anel Rodoviário: ambulância pega fogo e interrompe trânsito em BH

Corpo de Bombeiros apaga incêndio em ambulância no Anel Rodoviário (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Uma ambulância pegou fogo no final da tarde deste sábado (18/6) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. A Polícia Militar ainda não identificou o que iniciou o fogo no veículo.Apesar de ambulância estar no sentido Rio de Janeiro, próximo à Avenida Antônio Carlos, os dois lados da via foram fechados devido ao risco de explosão, já que o carro possui quatro cilindro de oxigênio para atendimento a pacientes.Ninguém se feriu e o trânsito já foi liberado pelos militares.