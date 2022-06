Bebê fica preso dentro de carro em Conselheiro Lafaiete

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou um bebê de 11 meses que ficou trancado, acidentalmente, dentro do carro de seus pais, na manhã deste sábado (18/6), no Bairro Expedicionário, em Conselheiro Lafaiete, Região Central do estado.

O pai da criança teria decidido verificar as condições do carro, com o bebê dentro do veículo. Abrindo a parte traseira do veículo, ele acabou deixando a chave dentro do capô e, num momento de descuido, trancou o carro com a criança e a chave dentro. A chave reserva, por sua vez, estava dentro do porta-luvas, impossibilitando a abertura do automóvel.

Após o acionamento, os bombeiros se deslocaram para o local e lá tranquilizaram os pais da criança, além de manter o bebê em observação e monitoramento, para garantir seu bem estar físico e emocional.

Foram então utilizadas técnicas adequadas para resgate e o bebê foi retirado ileso do interior do veículo e entregue aos cuidados de seus pais. Em casos de emergência, o Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas busquem ajuda pelo número 193.