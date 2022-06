Criança baleada na cabeça passa por cirurgia em São Sebastião do Paraíso

Criança foi levada pelos bombeiros para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso (foto: CBMMG)

Um menino de sete anos baleado dentro de casa em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, passou por cirurgia e segue em estado grave na Santa Casa da cidade. O tiro teria sido disparado pelo irmão, de 11 anos, que encontrou a arma do pai.