Criança é baleada na cabeça após brincar com revólver

Bombeiros levaram criança para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso (foto: Corpo de Bombeiros)

Um menino de 7 anos foi baleado na cabeça enquanto brincava com um revólver dentro de sua residência, no bairro João XXIII, em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas.





Conforme o Corpo de Bombeiros, um homem que trabalha como segurança mantinha a arma de fogo guardada na casa. Em determinado momento, ele precisou sair, e as quatro crianças que estavam no imóvel acharam o revólver e começaram a brincar.









Ao escutar o barulho do tiro, a família socorreu a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Devido à gravidade do ferimento, o Corpo de Bombeiros levou a vítima a Santa Casa.



Enquanto era entubada, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada pela equipe da UPA. Até o fechamento desta matéria, a informação era que o garoto se encontrava em estado grave no hospital em São Sebastião do Paraíso.