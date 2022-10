Cachorrinha vira-lata encontra revólver e munição em Passos

Uma vira-lata de menos de um ano de idade, a cachorrinha Cheetara, foi peça-chave na apreensão de armamento nessa terça-feira (25/11), em Passos, Sudoeste de Minas. O animal encontrou um revólver e seis cartuchos.

Ela levou o “achado” para o local onde fica abrigada, em um estabelecimento que vende e instala piscinas, que fica na rodovia MG-050, no trevo de Passos.

Arma e munição estavam enroladas em um pano, dentro de um saco plástico. A suspeita da Polícia Militar é que o armamento foi encontrado por Cheetara em uma área de pastagem ao lado do estabelecimento comercial.

“Parece que tinham batido nela na rua.

Aí a gente pôs ração, vacinou, deu remédio para pulga. Mas ela costuma ficar no asfalto. Se alguém quiser adotar, tratar com carinho, a gente ia ficar feliz”, disse o representante da empresa.

Após encontrar a sacola na porta e constatar que havia um revólver e munição, ele ligou para a Polícia Militar no telefone 190 e informou sobre o achado feito pelo animal.

Ao verificar imagens de câmeras de segurança do circuito interno da empresa, eles constataram que a sacola havia sido levada por Cheetara, que aparece carregando o objeto com a boca, às 8h56 de ontem, vindo da área de vegetação e indo em direção à porta do estabelecimento comercial.

Segundo a PM, a arma foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.