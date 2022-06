Polícia encontra cadáver embaixo de torre de energia

Bombeiros retiram corpo que estava embaixo de torre de alta tensão (foto: CBMMG)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou um corpo embaixo de uma torre de alta tensão da Cemig, na tarde deste sábado (18/6), no final da Rua Tapajós, Bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço.