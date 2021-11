Mistério em encontro de cadáver em ribanceira de Nova Lima

O Bairro Cascalho é um dos mais populosos de Nova Lima (foto: Novalimaimoveis.com.br/Reprodução )

A Polícia Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, investiga o encontro de cadáver de um homem, de 46 anos, encontrado na manhã desta segunda-feira (29/11), numa ribanceira, no Bairro Cascalho, naquela cidade.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local para fazer o resgate, o corpo estava na Rua Doutor Eduardo Aymoré, esquina com a MG-030, altura do quilômetro 26.

Familiares da vítima, ouvidos pela PM, informaram que o homem era alcoólatra e sofria de epilepsia. Suspeita-se que ele tenha caído no local, que é de difícil acesso, mas, segundo a polícia, ele pode ter sido empurrado.