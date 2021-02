Corpo de médico é encontrado dentro de caminhonete em ribanceira da MG-290

Veículo estava a cerca de 20 metros da rodovia (foto: Imagem: PMR)

O corpo de umfoi encontrado morto dentro de caminhonete caída emda MG-290, entre Borda Da Mata e Ouro Fino, no Sul de Minas. A vítima e o veículo foram retirados do local nesta terça-feira (16/02).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo foi avistado por pessoas que passavam a pé pela rodovia, próximo ao KM 32, já no final da tarde desta segunda-feira (15/02). Ao verificar mais de perto, os moradores perceberam que havia um corpo dentro da. Como já era início de noite, o trabalho defoi realizado na terça.

A informação é que a vítima era um médico de 74 anos que morava em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Ele desapareceu no sábado (13/02) de carnaval, por volta das 16h. Segundo relatos, o médico estava a caminho do Ceará, onde tem parentes.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre e liberado para ser levado à família, em Mogi Guaçu.

Acidente ocorrido no mesmo dia e trecho da rodovia (foto: Imagem: PMR)

Segundo a polícia, o acidente do médico não tem relação com a outra batida ocorrida no mesmo trecho da rodovia, também no sábado. Esse outro acidente foi no KM 30 e envolveu um carro de passeio e uma carreta, que transportava ração animal, em que três pessoas ficaram feridas.