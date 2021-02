Fatalidade: idosa morre atropelada após ser vacinada contra a COVID-19

Idosa morre atropelada pela filha em Conceição da Aparecida, no Sul de Minas (foto: Otávio Costa/divulgação )

Umamorreuacidentalmente pela própriaem, no Sul de Minas, nesta segunda-feira (15/2). O caso aconteceu após a vítima, de 94 anos, ser imunizada contra a. As duas haviam parado em uma plantação de girassóis, mas a filha teria se esquecido de puxar o freio de mão do veículo, que atingiu a idosa.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados depois que a vítima tinha sido socorrida ao hospital da cidade. “Os funcionários do hospital relataram que deu entrada naquele hospital uma senhora vítima de acidente e que, juntamente, com sua filha estava deslocando em um veículo, quando pararam em um loteamento da cidade, em uma plantação de girassóis”, disse Polícia Militar.

Idosa chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital (foto: Reprodução de Internet)

A polícia informou que a filha teria esquecido de puxar odo veículo, que atingiu a idosa. “O carro, que estava estacionado em um declive desceu e acidentou a senhora de 94 anos que não conseguiu se esquivar. Ela teve o atendimento médico, mas veio a falecer”, afirma.

O corpo de Edna Batista Cruz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas e deve ser enterrado nesta terça-feira (16/2) no Cemitério Municipal de Conceição da Aparecida.



Familiares preferiram não se manifestar.