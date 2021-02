COVID-19: Andradas adota toque de recolher após aumento de casos graves

Andradas proíbe circulação de pessoas durante a madrugada (foto: Portal da Cidade/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas , decidiu adotar o toque dena cidade das 22h às 5h. A medida começa a valer nesta segunda-feira (15/1) e é por tempo indeterminado. A administração municipal quer conter odaapós aumento de casos graves

De acordo com a prefeitura, o município soma 1.222 casos confirmados do novo coronavírus, 26 mortes pela doença e 10 internados, sendo nove deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Poços de Caldas.

A prefeitura está preocupada com o aumento de casos graves na cidade. “Na última sexta-feira (12/2), 44 novos casos suspeitos ou confirmados entraram no boletim. No total, são 491 em monitoramento (38 casos positivos e 453 aguardando coleta e/ou resultado de exames). Saíram do isolamento 49 casos, sendo nove positivos recuperados e 40 liberados por resultado negativo”, informou a assessoria de imprensa.

Desde a última sexta-feira (12/2), o aluguel de chácaras e sítios para eventos e o consumo de bebidas alcoólicas nos campos de futebol amador estão proibidos.

O decreto municipal também limita a capacidade de 50% em bares, restaurantes, pizzarias e lanchonetes. A partir desta segunda-feira (15/1), esses estabelecimentos só vão poder funcionar até as 22h. Após esse horário, o serviço delivery pode atender até meia-noite.