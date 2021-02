COVID-19: Idosos a partir de 87 anos começam a ser vacinados em Sete Lagoas

Sete Lagoas começou a imunizar, nesta segunda-feira, idosos com idade a partir de 87 anos (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

Enquanto a maioria das cidades iniciou a vacinação contra COVID-19 para idosos a partir dos 90 anos, em Sete Lagoas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu estender a imunização para aqueles com idade a partir de 87 anos.





Até as 19h desta segunda-feira (15/2) e a partir das 11h desta terça-feira, quem tiver a partir de 87 anos poderá passar pelo drive-thru montado no Shopping Sete Lagoas, no Bairro Eldorado, ou ir ao Ginásio Coberto, na Praça da Feirinha, no Centro, para garantir a primeira dose da vacina.







A prefeitura prorrogou o funcionamento de dois postos de vacinação, que abriram no fim de semana, para vacinação do grupo acima de 90 anos.





"Aqueles idosos de 89 anos ou mais que não se vacinaram ainda terão a chance de fazê-lo também ao longo desta semana, quando paulatinamente também abriremos a vacinação para idosos de outras faixas etárias", adianta o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.





Segundo o responsável técnico de imunização do Município, Guilherme Menezes, até esta segunda-feira, 661 idosos acima de 89 anos receberam a primeira dose da vacina, além de 194 idosos institucionalizados em Sete Lagoas.



"No total, contabilizando também os profissionais de saúde do município, tanto da rede pública quanto particular, já foram 5.723 vacinados com a primeira dose e outros 1.891 com a segunda dose", ressaltou.





COVID-19 em Sete Lagoas

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta segunda-feira, 118 novos casos positivos de COVID-19 foram registrados desde a última sexta-feira. São 66 mulheres e 52 homens, o que eleva o número de contaminados a 9.871 desde o início do monitoramento.





Mais dois óbitos foram confirmados em decorrência de complicações do novo coronavírus no fim de semana: uma mulher de 61 anos que estava internada na UPA, no dia 12; e uma mulher de 66 anos que estava internada no Hospital Municipal, no dia 13.



Assim, Sete Lagoas chega hoje a 158 óbitos, 29 hospitalizados com resultado positivo para COVID-19, 215 pessoas em isolamento domiciliar e 9.469 pessoas curadas.





Há 25 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 16 em UTI), 13 no Hospital Nossa Senhora das Graças (sete em UTI, dos quais três leitos são do SUS), 10 internados no Hospital da Unimed (cinco deles em UTI) e sete na UPA, com um leito de UTI COVID-19 ocupado.



A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com o novo coronavírus na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 52,72%.