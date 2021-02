COVID-19: Betim dá início à vacinação de idosos acima de 90 anos

Dona Conceição Odília dos Santos não precisou sair de casa para tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

Caso o idoso tenha alguma dúvida ou não tenha recebido o contato, ele ou um familiar podem procurar a UBS mais próxima de sua casa. Segundo a diretora operacional da saúde, Tânia Resende, é importante que as pessoas aguardem o contato da unidade para o agendamento.



A vacinação contra a COVID-19 começou em Betim no dia 20 de janeiro de 2021. De acordo com o balanço parcial da secretaria municipal de Saúde, até 9 de fevereiro, foram distribuídas 10.826 doses e aplicadas 7.102 doses da vacina contra a COVID-19.



“Ressalta-se que a atualização do número de doses aplicadas está sendo feita, gradativamente, à medida que as pessoas vacinadas são cadastradas no sistema. Dessa forma, pode haver uma diferença de informação entre as doses distribuídas e as aplicadas”, pontua nota enviada pela prefeitura.

“Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, os grupos prioritários nesta primeira etapa são: trabalhadores da saúde os serviços de saúde públicos e privados envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19; idosos institucionalizados e profissionais das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs); pessoas portadoras de deficiência que vivem institucionalizadas.



Nessa nova etapa, serão contemplados os idosos com 90 anos ou mais e, à medida que o município receber novos lotes da vacina, será ampliada para outros grupos prioritários”, explica a prefeitura em nota.





A cidade de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), iniciou na manhã desta segunda-feira (15/2), 15, ade idosos comou mais contra aO município recebeu 1.160 doses para iniciar essa fase da vacinação. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o atendimento está sendo agendado pelas equipes de assistência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por telefone ou pessoalmente pelo agente comunitário de saúde.