Zema comemora avanço da vacinação em MG com primeira imunizada na família

O governador de Minas Gerais(Novo) compartilhou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (14/02) da primeiracontrana família. O chefe do executivo estadual comemorou o avanço na etapa do grupo prioritário da imunização, agora com idosos acima de 90 anos.

“Compartilho com vocês a primeira vacinada da família: minha tia avó, Lourdes Zema, de 98 anos, foi vacinada nesse sábado, em Araxá. Seguimos com mais uma etapa da maior operação de vacinação de Minas Gerais: idosos com mais de 90 anos e profissionais da Saúde. Além disso, os grupos prioritários também já estão recebendo a segunda dose da vacina”, escreveu Zema no Instagram.