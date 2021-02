Manhã de filas e tarde tranquila: veja como foi o dia de vacinação em BH

Idosos de 86 a 88 anos participaram do mutirão de vacinação no carnaval (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A prefeitura de Belo Horizonte fez um balanço sobre o dia de vacinação dos idosos inclusos na faixa etária dos 86 aos 88 anos. Apesar de alguns tumultos na parte da manhã, o município encerrou o processo sem o registro de ocorrências significativas. De acordo com os dados oficiais, pelo menos 9 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac.

Um balanço mais completo será divulgado pela PBH nesta segunda-feira (15/2). Cerca de 800 profissionais participaram desta etapa de imunização. Mesmo que as vacinas sejam disponibilizadas a conta-gotas, a PBH promete que a segunda dose será aplicada num intervalo de três semanas.





Em vários postos, foram registrados filas antes mesmo do início da aplicação dos imunizantes, mas a prefeitura se certificou de que as medidas de segurança foram tomadas. As filas no início da manhã deram lugar a um movimento tranquilo nos postos à tarde.





“A prefeitura reforçou as orientações sobre as medidas de segurança, como distanciamento, e ampliou as equipes de vacinação para dar maior agilidade na aplicação das doses. Outra ação adotada foi antecipar, já na fila, a conferência dos documentos necessários para receber a dose da vacina”, diz nota da PBH.





Os idosos de 86 a 88 anos que não foram vacinados poderão receber a primeira dose a partir desta segunda-feira – a vacinação vai até o dia 19/2 (sexta-feira). O município divulgará posteriormente os 31 postos em que serão distribuídas as vacinas.





Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e CPF. Os acamados nesta faixa etária serão imunizados em casa. Somente pessoas nascidas em BH poderão receber a vacina.