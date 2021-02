Juiz de Fora tem fila de carros para vacinação drive-thru contra COVID-19

Ansiedade para vacinação drive-thru causou fila de espera (foto: rede social) Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, uma fila de carros se formou no primeiro dia de vacinação drive-thru contra COVID-19 para idosos com 90 anos ou mais. A ação ocorreu, neste sábado (13/2), no câmpus-sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e muitos aguardavam até três horas para serem vacinados.



Em, na Zona da Mata mineira, umade carros se formou no primeiro dia dedrive-thru contra COVID-19 paracom 90 anos ou mais. A ação ocorreu, neste sábado (13/2), no câmpus-sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e muitos aguardavam até três horas para serem vacinados.



Além da UFJF, o Departamento de Saúde do Idoso, localizado no Centro, também iniciou a vacinação que segue neste domingo (14). Já a partir de segunda-feira (15), a imunização prossegue em outras sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Benfica, Borboleta, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ideal, Santa Luzia e São Pedro.





A procura pelo sistema drive-thru - em que os idosos são vacinados dentro dos carros - foi intensa na UFJF. Apesar da Prefeitura informar que há vacinas suficientes para atender todos os idosos acima de 90 anos, a ansiedade e procura do sistema drive-thru causaram fila e tempo de espera de aproximadamente três horas.

Sem pressa

De acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde, a população não precisa ter pressa e, assim, evita-se a fila, pois há quantidade de doses para imunizar todos os idosos nesta fase, durante toda a semana.





Nesta etapa, somente idosos da faixa etária exigida e residentes em Juiz de Fora serão vacinados. Para isso, os idosos com 90 anos ou mais de idade devem realizar o pré-cadastramento no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Até a última quinta-feira (11/2), 1.965 idosos foram registrados.





Os idosos ou seus familiares devem apresentar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência do cidadão ou cidadã. Caso o comprovante não esteja em nome do idoso, será necessário apresentar uma declaração por escrito do titular da residência, declarando que a pessoa com mais de 90 anos reside no local.





Até sexta-feira (12), 16.219 pessoas dos grupos prioritários foram vacinadas com a primeira dose do imunizante em Juiz de Fora. Já a segunda dose foi aplicada em 2.605 pessoas.