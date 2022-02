Apertado, homem vai no mato e encontra cadáver, em São Gotardo

O trabalho policial se estendeu até a madrugada desta quarta-feira (23/02), na zona rural de São Gotardo (foto: PCMG/Divulgação)

Imagine essa situação: você caminha por uma área rural e de repente sente vontade de ir ao banheiro, mas não há nenhum sanitário próximo. No aperto, só resta procurar um lugar mais reservado, como no meio de uma vegetação. Essa situação aconteceu com um jovem de 19 anos na noite de terça-feira (22/02) em São Gotardo no Alto Paranaíba. No entanto, o rapaz, ao fazer as necessidades fisiológicas, presenciou uma cena digna de filme de terror.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz caminhava pela área rural, próximo à região de Agrovila, quando resolveu ir ao mato fazer as necessidades fisiológicas. Em seguida, ele sentiu um forte odor. Ao olhar mais atentamente, percebeu que havia um cadáver humano encoberto com galhos de árvores.

A perícia técnica da Polícia Civil encontrou sinais de violência na face e no crânio do homem. A suspeita é que ele tenha sido golpeado várias vezes com um objeto rígido, como um pedaço de madeira.



Nenhum documento de identificação foi localizado. O corpo é de um homem negro, porte físico robusto aparentando ter aproximadamente 50 anos. Ele trajava apenas uma bermuda jeans.

Depois do trabalho pericial, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas onde aguarda identificação. Quem tiver informações quanto à identidade da vítima pode ligar para (34) 3814-6692.

O tenente Adriano, da Polícia Militar, disse à reportagem que não tem conhecimento de nenhuma pessoa desaparecida na região de São Gotardo.



Ele citou que normalmente, nestes casos, o homicídio é cometido em outro município. “Não tivemos registros de brigas ou coisa parecida durante o final de semana. Tem casos aí de pessoas que são mortas em outros municípios e o corpo desovado em outro local” explicou.