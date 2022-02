Membros de facção invadem casa e fazem irmãos reféns em Lagoa Santa

Bandidos invadiram casa no Bairro Vila Rica II, em Lagoa Santa, e fizeram dois irmãos reféns (foto: Reprodução/Google Street View)

Dois irmãos, de 29 e 26 anos, foram roubados, feridos e mantidos em cárcere privado dentro da própria casa nessa terça-feira (22/2), em Lagoa Santa, Região Metropoliana de Belo Horizonte. Os criminosos são, aparentemente, membros de uma facção criminosa identificada como TD3 (se identificaram como tal ao pixar a parede da casa), e teriam ido ao local para cobrar suposta dívidas de um terceiro irmão, que também mora na residência.









A vítima disse aos militares que, sem saber onde estava o irmão, foi então amarrado e preso em um dos quartos da casa.





O segundo morador chegou por volta de 17h. À PM, ele contou que foi recebido com dois socos na boca e então rendido e levado ao mesmo quarto onde o irmão estava.





Os dois tiveram o celular e a carteira tomada. Os invasores chegaram a fazer duas transferências via pix, no valor total de R$ 10 mil, das contas bancárias de ambos.





Conforme os registros da PM, os criminosos permaneceram na residência até por volta de 20h para esperar Mateus, mas acabaram desistindo. A dupla decidiu, assim, deixar o local.



Antes, pixaram as paredes com ameaças tais como: "Você vai morrer, pilantra" e "Ladrão de Boca". Os recados foram assinados com o nome da facção TD3.





Mateus só chegou ao local mais tarde, quando libertou os irmãos e acionou a polícia. Em depoimento, ele negou ser devedor de qualquer facção.





Os agentes identificaram que ele tem passagens relacionadas ao tráfico – coincidentemente, ligadas aos donos das contas para as quais os bandidos fizeram transferências bancárias.





As vítimas foram orientadas a procurar um serviço de saúde, mas dispensaram atendimento médico. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa, que conduzirá as investigações.