Homem que manteve namorada em cárcere privado é preso após 14 horas

Antes da chegada do BOPE, PM e Corpo de Bombeiros de Frutal chegaram ao local do crime (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM/Jornal Pontal) Um homem de 37 anos, que manteve a namorada, de 60 anos, como refém numa casa do Bairro Princesa Isabel, em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi preso na manhã de ontem (5/11) após cerca de 14 horas de negociações com a Polícia Militar (PM) e com a equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A ocorrência durou das 18h da última quinta-feira (4/11) até as 8h10 de ontem.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, durante conversa dos militares com o suspeito, a todo momento ele agarrava a vítima pelo pescoço com uma das mãos, enquanto com a outra segurava uma faca. Ainda segundo o registro policial, o suspeito estaria ameaçando a mulher por ciúmes.

No início da manhã de ontem, o clima no local do crime ficou ainda mais tenso, quando o suspeito rompeu a mangueira de um dos dois botijões de gás da casa e, com um isqueiro, ameaçou colocar fogo para incendiar a residência. Neste momento, devido ao agravamento das negociações, pela intransigência do suspeito e como o ambiente estava em densa atmosfera de gás inflamável, o Bope foi acionado, assumiu as negociações, entrou no local e imobilizou o homem.

Com a chegada do Bope o suspeito acabou imobilizado e preso (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM/Jornal Pontal)

A vítima foi retirada do local sem ferimentos, mas com falta de ar após inalar certa quantidade de gás. Ela foi conduzida pela equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal até o Hospital Municipal Frei Gabriel.

O homem, que já tinha passagens por ameaça, lesão corporal e até mesmo homicídio, também foi conduzido ao Hospital Frei Gabriel para assistência médica e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Frutal. Em seguida, foi conduzida ao presídio da cidade.