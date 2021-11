Bombeiros encontram corpos de pai e filho que se afogaram em Minas

Bombeiros encontram pai e filho que se afogaram (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)



O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) encontrou os corpos, neste sábado (6/11), do pai e filho que se afogaram na represa do Peti , em Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais. Os dois desapareceram na noite de ontem após o pai ver o filho se afogando e tentar salvá-lo.

De acordo com a corporação, os bombeiros realizaram as buscas submersas através de um trabalho complexo, através do qual foi preciso retirar redes de pesca que estavam na represa e ameaçavam a atuação dos militares.









Por volta das 12h, os bombeiros encontraram o primeiro corpo, do filho. Dando continuidade às buscas, por volta das 15h30 foi encontrado o segundo corpo, o pai.