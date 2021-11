Prepare o ventilador e a garrafa com água! BH deve ter calorão de 33ºC

Belo Horizonte terá final de semana parcialmente nublado, registrando altas temperaturas e sensação térmica de 33°C (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Se você é daqueles que não suporta aquele mormaço, vem aí uma notícia não tão agradável. Belo Horizonte deve ter uma sensação térmica de 33ºC neste domingo (7/11). No Norte de Minas Gerais, a situação é ainda mais intensa: a percepção térmica pode chegar a 37ºC por causa da umidade.

“A massa de ar quente voltou a dominar”, sacramenta Ruibran dos Reis, meteorologista do Climatempo. "A sensação termina em BH será de 33ºC porque a umidade está muito alta", explica o especialista.

Durante a madrugada, os termômetros podem atingir 18ºC, mas à tarde devem subir para 31ºC. E o meteorologista avisa: há pouca chance de chuva na capital mineira nos próximos dias.

O jeito será mesmo se hidratar bastante e, se possível, se proteger do sol nos horários mais intensos.

E no interior?

Também estão previstas temperaturas elevadas para todo o estado. O Sul de Minas pode registrar as menores temperaturas, na faixa de 13ºC (na madrugada) e o Norte, as maiores, na casa de 34ºC. “No Norte do estado a sensação será de uns 37ºC. E no Sul será na faixa de 30ºC porque vai estar quente também”, afirma Ruibran.





O especialista prevê chuvas isoladas à tarde nas regiões do Triângulo, Norte e Noroeste de Minas, neste domingo (6/11). “Nesse calor é muito comum a formação de chuvas isoladas à tarde, mas deve acontecer mais amanhã. O calor, combinado com a alta umidade, acaba organizando pancadas de chuva isoladas, que são típicas da época do ano”, explica.





A umidade relativa do ar está alta em todo o estado, na casa dos 35% à tarde. O meteorologista acredita que a partir de terça, há probabilidade de chover no Triângulo Mineiro e no Sul. “Pode ter uma chuva forte na faixa de uns 70 a 80 mm no decorrer da semana”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci