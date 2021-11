Pai e filho que se afogaram em Minas são procurados pelos bombeiros

Os dois desapareceram na represa do Peti, em Santa Bárbara (foto: Reprodução) Militares do Corpo de Bombeiros buscam neste sábado (6/11) pai e filho que se afogaram na represa do Peti, em Santa Bárbara, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas relataram que os dois se afogaram a três metros da margem na noite dessa sexta-feira (05/11). A corporação não tem informações sobre a profundidade da água.









De acordo com a instituição, os bombeiros estiveram no final da noite de ontem para verificar a situação e ficou acordado que iriam iniciar as buscas no início da manhã de hoje. Os trabalhos começaram às 5h30 deste sábado (06/11) e as vítimas não haviam sido encontradas até a publicação desta matéria.