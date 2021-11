Homem morre em piscina de clube em BH

Homem foi encontrado já sem vida no fundo da piscina, segundo informou o salva-vidas à PM (foto: Imagem ilustrativa - Stefan Kuhn/Pixabay) Um homem de 51 anos morreu afogado em um clube no Bairro Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte, neste sábado (6/11). Amigos informaram às autoridades que a vítima passou a noite fazendo uso de bebida alcoólica e, segundo o salva-vidas do espaço, o homem apareceu na área da piscina com uma garrafa de whisky.





Os militares apuraram que o homem estava no clube com outros cinco amigos. O salva-vidas chegou a informar que era proibido entrar no espaço com a garrafa, mas a orientação foi ignorada.

Um dos amigos da vítima disse os militares que não viu quando o homem entrou na piscina. Disse que ficou o tempo todo na área do bar e viu, apenas, quando o salva-vidas já estava retirando o corpo.





O Estado de Minas tentou entrar em contato com o clube, mas não obteve resposta. Tão logo o espaço se manifeste, esta reportagem será atualizada.