Criação de parque entre Belvedere e Vila da Serra une moradores e ativistas

Moradores já adotaram a área abandonada pela ferrovia como espaço de lazer (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

O local é um dos poucos espaços da região onde pais podem trazer os filhos para se divertir ao ar livre (foto: Marcelo Souto)

Lixo foi recolhido e árvores plantadas como forma de demonstrar a preocupação com a área onde se quer um parque (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

No futuro uma das opções seria criar um trem turístico que ligaria BH a Brumadinho, com destino ao Inhotim (foto: Marcelo Souto)

Os trilhos que se tornaram vias de ciclistas e caminhantes, ladeados por ávores com balanços para crianças e sombra para admirar a vista, estão no centro de uma polêmica que levou famílias, moradores e ativistas a apoiar a criação de um parque no local, neste sábado (6/11).O destino do espaço está entre se tornar uma área verde com vocação turística no caminho de BH a Inhotim, para quem já desfruta do local, ou avenida para erguer mais prédios entre os bairros Belvedere e Vila da Serra.A área de 4 quilômetros de extensão por cerca de 500 metros de largura (200 hecatres) é parte do patrimônio ferroviário da União, abandonado desde 2002, mas que passou a ser frequentado por quem gosta de pedalar, famílias que fazem piquenique, namorados admirando a vista da cidade e gente que quer sossego sob a sombra das árvores.No ato em defesa da criação do parque foram plantadas mudas de ipê e quaresmeira doadas pela Associação Promutuca. Ativistas, crianças e moradores se dividiram para catar o lixo e entulho acumulado na área que ainda não tem destinação oficial - e por isso acaba sendo alvo de descartes irregulares."É de total interesse dos moradores que isso aqui se torne um parque. Não podemos perder essa área que hoje junta lixo e entulho e depois pode virar rodovia. Imagine se criarmos um corredor verde. Se não revitalizar para termos uma estrutura de turismo vão acabar construindo mais asfalto e menos cuidado com a preservação ambiental", afirma Celso Pontes Cruzeiro, morador do Belvedere.O lado ambiental é outra preocupação que pende para a criação do parque, segundo a ativista Regina Faria, da Associação Promutuca."A linha está em desuso e traria lazer e proteção ambiental, evitando invasões e poluição. É um repiro importante entre os edifícios, bem na transição do cerrado para a mata atlântica. Contribui com o clima da região e a recarga de mananciais importantes", afirma."Conservamos para uma finalidade coletiva que já existe. As pessoas já frequentam esse local arborizado, agradável e de vista que parece uma pintura. É um espaço público que não existe entre os bairros Sion, São Pedro, São Bento, Santa Lúcia e Belvedere. Diferente da Lagoa Seca, onde se corre junto com carros e trânsito", argumenta o presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, Ubirajara Pires.Moradores, associações de moradores e ONGs enxergam até uma finalidade turística para os trilhos do futuro parque linear, que seria a criação de uma linha de trens para lazer ligando o Belvedere ao Inhotim por meio da ferrovia já existente, que desce pelo Bairro Olhos D'Água, no Barreiro."Essa linha férrea, no futuro, poderia trazer uma opção direta de turismo ao Inhotim e a BH, sem precisar usar as estradas e aproveitando de um potencial de paisagens lindas no trajeto", afirma Pires.Entusiastas dos trens, os amigos Luciano Murta, Nelson Dantas e Leonardo Peixoto compareceram à manifestação para prestar apoio."Somos favoráveis a colocar um trem turístico aqui e estamos apoiando o projeto. A potencialidade dessa área para parque e turismo é enorme e poderia inclusive ser ligado a Brumadinho. Estão querendo comprar para fazer avenida e construir mais prédios, que é o oposto do que queremos", diz Luciano."Só de se reviver os trens é muito importante. Seria maravilhoso os turistas apreciando uma viagem daqui ao Inhotim, entre as montanhas e a mata", afirma Nelson."A linha férrea já funciona no Bairro Olhos D'Água, mas com minério. Seria muito mais fácil reativar trazendo turismo e não só minério. Temos a possibilidade de ligar um polo cervejeiro aqui perto e de arte com a chegada a Inhotim, sem falar em uma nova oportunidade de um corredor verde para acidade", pondera Leonardo.