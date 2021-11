Novembro tem sábado com alta de mortes por COVID-19, mas abaixo do mês

Vacinação e cuidados contra o novo coronavírus precisam ser mantidos mesmo com baixos índices em MG (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Tabela mostra a tendência de queda da COVID-19 em Minas Gerais (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

Os alertas de aumento de casos de COVID-19 em hospitais mineiros, ainda que não alarmantes, reforçam a necessidade de vacinação e cuidados constantes. O número de mortes registrado neste sábado (06/11), com 18 pacientes que perderam a vida, já é superior aos dois últimos sábados, quando se registraram 10 e 16 óbitos.Contudo, ante a média deste dia da semana no período de 30 dias anterior, que era de 35 mortes, Minas experimenta uma forte queda de 49%.O boletim epidemiológico já registra um total de 55.746 mineiros que morreram por COVID-19, 2.191.011 casos que testaram positivo para o vírus e 2.115.896 pacientes que se recuperaram.A queda de mortes tomando-se por referência os sábados é vertiginosa, se comparada com o mesmo dia da semana no mês do colapso hospitalar mineiro, que foi abril de 2021, quando a média de óbitos era de 396, ou 22 vezes mais pacientes que perderam suas vidas.Já o número de casos notificados positivos para o novo coronavírus neste sábado, de 1.306, e os pacientes em acompanhamento, que são 19.396, representam redução em todos os comparativos com o mesmo dia da semana nos últimos 30 dias.A redução dos casos positivos, por exemplo, é de 14%, contra a média de um mês antes, que chega a 1.524 e ínfima perto dos dias de desespero do colapso em maio, quando se registrava 9.595 casos na média desse dia, índice 635% superior.O acompanhamento da evolução de casos positivos também caiu 21% ante a média mensal de 24.446 e despencou se comparada ao período de colapso, em abril, com 87,002 pessoas (%2b349%) no radar do sistema de saúde.