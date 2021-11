COVID: Carmo do Rio Claro faz testagem em crianças com 12 anos ou menos

Ao todo, 120 crianças fizeram testes hoje; Secretaria da Saúde irá visitar as escolas (foto: Hugo Leonardo/Assscom PMCRC) A Prefeitura de Carmo do Rio Claro, no Sudoeste de Minas Gerais, fez nesta sexta-feira (05/11), testagem para detectar a presença do novo coronavírus em crianças com 12 anos de idade ou menos, das 8h ao meio-dia. O objetivo é prevenir possíveis infecções na volta às aulas, que acontece na próxima segunda-feira (08/11).

Os testes foram realizados na Praça Dona Maria Goulart, 37, na garagem da Secretaria de Educação, Região Central. Hoje foi aniversário de Carmo do Rio Claro e o movimento foi grande.

As famílias serão testadas com antígeno que refere a infecção recente. Os seis alunos serão testados novamente na segunda-feira para ver se podem ou não frequentar as aulas. “Se constatado que a infecção realmente está curada, serão liberadas para a escola”, disse o secretário municipal de Saúde, Elias César Leandro.

A meta é testar de 900 a 1 mil alunos. Os testes foram aplicados em todas as crianças que ainda não foram vacinadas, com 12 anos ou menos, e que retornarão aos bancos escolares. Os que não estão estudando e demonstraram interesse em fazer a testagem anticovid e compareceram acompanhados de pais ou responsáveis fizeram o teste.

Não foi obrigatória a testagem, mas a Educação orientou os pais para que fizessem os testes em todas as crianças que irão às aulas de forma presencial. Segundo o secretário Elias, a secretaria estuda fazer testes nas escolas municipais, estaduais e particulares também, num total de 880 adolescentes que ainda não fizeram a testagem.

Casos

De acordo com o boletim epidemiológico emitido ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde, Carmo do Rio Claro tem 1.643 casos da doença confirmados desde o início da pandemia, 1578 recuperados, 1 internado, 2 casos em recuperação domiciliar e 62 óbitos pela COVID-19.