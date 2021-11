COVID-19 em BH: ocupação de leitos de UTI fica próxima da zona de alerta

Ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 em BH está próximo do nível de alerta (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Transmissão da COVID-19 em BH segue em nível de alerta amarelo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O mesmo aconteceu com os leitos de enfermaria. Alguns foram remanejados para pacientes não-COVID na rede SUS, fazendo com que o número caísse de 350 para 289 vagas, o que refletiu no percentual de ocupação. No entanto, houve queda na demanda na rede particular, de 35,5% para 27,3% de unidades preenchidas. No geral, o patamar caiu de 43,1% para 42,8%.





A transmissão segue com 1, assim como nos outros boletins divulgados nesta semana. Ou seja, apesar de estar na zona de alerta, o indicador apresenta estabilidade.





Casos e mortes





Foram confirmados mais 276 casos positivos de COVID-19 e outras 11 mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 289.291 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.924 vidas perdidas.





Vacinação





BH registrou mais 29.527 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.226 de primeira dose, 23.632 de segunda e 4.669 de reforço. Não foram registradas novas aplicações da dose única administrada pela Janssen.





A capital mineira já registrou 2.105.911 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.573.282 com a segunda, 60.559 com a Janssen e 207.142 de reforço.





O boletim da prefeitura destaca que 82,7% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 62,4% completaram o esquema vacinal.

Após o indicador que afere a transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte completar o sexto boletim consecutivo na zona de alerta, outro "termômetro" que verifica o comportamento da doença na capital mineira se aproxima do patamar intermediário de atenção: a ocupação de leitos de terapia intensiva. De acordo com o informe desta quinta-feira (4/11), o número está próximo de 50%, percentual que delimita a zona verde da amarela.