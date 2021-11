Policial mata homem que mantinha ex-mulher e filho em cárcere privado

Portal Terra do Mandu

Policial Militar mata homem que mantinha ex-mulher e filho em cárcere privado, em Caxambu (foto: Terra do Mandu ) Um homem de 27 anos foi morto a tiros por um policial militar, na noite dessa segunda-feira (29/11), em Caxambu, Sul de Minas. Elton Felipe de Oliveira teria agredido o PM após manter a ex-mulher, de 19, e o filho do casal, de 1 ano e 8 meses, em cárcere privado.

De acordo a Polícia Militar, os policiais foram até a casa do suspeito após a tia da ex-mulher denunciar que o indivíduo teria levado a sobrinha e a criança à força, inclusive descumprindo medida protetiva.



No local, os militares questionaram o homem sobre a presença da mulher, mas ele negou que ela e o filho estivessem lá.

Em seguida, os militares foram até a casa da mãe da vítima e, enquanto conversavam com ela, receberam a informação que o homem estaria agredindo a ex-mulher na casa dele e que ela gritava por socorro.



Quando os policiais retornaram para a residência do suspeito, ele teria ameaçado e impedido a entrada dos militres

Um dos policiais pulou o portão da casa para socorrer a mulher e a criança. Ao dar ordem para que o homem se entregasse e soltasse as vítimas, o suspeito teria entrado em luta corporal com o militar, que conseguiu se desvencilhar e realizou um disparo contra o rapaz para impedir a agressão.



Ainda segundo a PM, o homem teria tentado pegar a arma do policial.

O Samu foi acionado de imediato e o autor foi socorrido com vida, mas não resistiu ao ferimento e morreu logo após dar entrada no hospital.



O policial militar recebeu voz de prisão em flagrante e se encontra à disposição da Justiça Militar de Minas Gerais, que irá apurar sua conduta.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)